"Бестактная и беспардонная": зрители не хотят видеть Скабееву в эфире

"Бестактная и беспардонная": зрители не хотят видеть Скабееву в эфире
Кадр youtube.com
Телеведущая уехала в отпуск, а часть россиян заявила, что против ее возвращения на ТВ

Ольга Скабеева давно не появлялась в эфире "России 1". После того, как в Сети всплыли сплетни о том, что журналистка, возможно, уволилась, пользователи сошлись во мнении, что политическая передача мало что потеряет. 

В комментариях пользователи не стеснялись в выражениях, говоря, что не хотели бы видеть Скабееву в эфире федерального канала. 

"Делать нечего? Много чести обсуждать Скабееву. Ни ума, ни воспитания, ни знаний, ни женственности", "Какое было бы счастье, если бы ЭТА Скабеева вообще не появлялась в эфире на этой передаче: грубая, бестактная, беспардонная горлопанка. Не дает высказать своё мнение, если ей что-то не нравится. Нервы не выдерживают смотреть, как она всех перебивает и буквально затыкает рот", "До чего неприятная женщина. Как с ней муж живет? Ничего женственного в ней нет", "УБЕРИТЕ ЕЕ ИЗ ЭФИРА!"

– возмутились интернет-пользователи. 

В Сети также отметили, что в эфире "60 минут" хотелось бы видеть умных и грамотных политологов, однако вместо этого передачу ведет Скабеева, которая, по мнению телезрителей, умеет только кричать и перебивать гостей студии. Из-за этого у поклонников пропадает желание смотреть передачу. 

Кстати, согласно официальной версии, журналистка просто ушла в отпуск, поэтому Евгению Попову временно приходится выходить в эфир без жены. Но, предположили комментаторы, отдых Скабеевой может затянуться, потому что в последнее время телеведущая "увеличилась". "А не в декрет ли она ушла?" – поинтересовались пользователи. 

Сама Скабеева никаких комментариев не давала. Остается лишь гадать, когда телеведущая вновь появится в эфире "России 1".

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Странные люди, а зачем её смотрели? Чувство брезгливости потеряли?
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