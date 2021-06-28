Для российской молодежи создадут "Навигатор возможностей"

Плана деятельности Росмолодежи на 2021-2022 г.г. сформируют на основе поступивших инициатив

Росмолодежь и АНО "Национальные приоритеты" в течение года запустят специальный "Навигатор возможностей", с помощью которого можно будет получить исчерпывающую информацию об услугах, проектах и мероприятиях для молодежи во всех сферах, начиная от тематических конкурсов и заканчивая льготами для молодых семей и специалистов. Об этом рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

В ходе онлайн-марафона "ЯМолодость" 27 июня были представлены идеи для включения в национальные проекты России. По словам Разуваевой, в общей сложности поступило более 11,5 тыс. инициатив, которые затрагивают разные сферы жизни. Но наибольший интерес молодых людей вызывают такие нацпроекты как "Культура", "Образование", "Экология", "Демография", "Жилье и городская среда"

"Сейчас будем систематизировать все идеи и передадим в правительство РФ для внедрения в нацпроекты. Также мы используем поступившие предложения для формирования плана Росмолодежи",

– сообщила Ксения Разуваева, отметив, что некоторые инициативы, предложенные молодыми людьми, уже реализуются.

Онлайн-марафон "ЯМолодость" проходил в официальной группе Росмолодежи ВКонтакте 26 и 27 июня. До этого в течение недели состоялось более 330 очных обсуждений молодежных инициатив, в которых приняли участие свыше 13,5 тысяч человек из разных регионов России.