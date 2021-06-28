В области введен режим повышенной готовности для энергетиков

Сильный ветер, гроза и ливень стали причиной неожиданного отключения электричества в 11 муниципальных округах Московской области в понедельник, 28 июня. Об этом сообщили в региональном Министерстве энергетики.

Без света остались жители округов, Воскресенск, Лыткарино, Истры, Коломны, Зарайска, Балашихи, Домодедова, Щелкова, а также Богородского, Сергиево-Посадского и Раменского округов, уточняет сайт "Подмосковье сегодня".

К 15:00 практически везде энергоснабжение было восстановлено, сообщили в Министерстве энергетики области. Там напомнили, что из-за небывалой жары в регионе с 16 июня действует режим повышенной готовности в электросетевых компаниях.

Накануне в Подмосковье также бушевала непогода. По оценкам синоптиков, на область вылилась месячная норма осадков.