Многие девушки ухаживают за волосами неправильно

Представительницы прекрасного пола тратят много времени на уход за своей шевелюрой, ведь здоровые и красивые волосы позволяют чувствовать себя увереннее и красивее. Однако многие девушки губят все свои старания и допускают грубую ошибку, если моют голову каждый день.

Так, основатель салона красоты в Нью-Йорке Жюльен Фарель заметил, что ежедневное мытье волос с шампунем больше вредит. Во-первых, это лишает кожу головы ее натуральных масел, а волосы при этом теряют свой блеск, становятся сухими и ломкими.

Как же быть, если вы, например, потренировались и сильно вспотели, но голову мыли день назад? В этом случае можно просто сполоснуть волосы прохладной водой. В этом случае локоны останутся чистыми без вреда для кожи головы.

Стилист Пол Кучинелло настоятельно рекомендовал обладательницам сухих и ломких волос мыть голову не чаще двух-трех раз в неделю. Особенно, если вы повредили волосы в результате окрашивания или слишком частой укладкой феном или утюжком.

Также ежедневное мытье приводит к тому, что сальные железы начинают работать активнее, тем самым делая так, что волосы быстрее становятся грязными и жирными.

Ранее "Утро.ру" нашло объяснение тому, почему краска с волос быстро смывается. Если вы хотите, чтобы цвет оставался насыщенным дольше, нужно подобрать правильный уход.