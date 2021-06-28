Как часто можно мыть голову: специалисты дали ответ

Как часто можно мыть голову: специалисты дали ответ
Фото: pixabay.com
Многие девушки ухаживают за волосами неправильно

Представительницы прекрасного пола тратят много времени на уход за своей шевелюрой, ведь здоровые и красивые волосы позволяют чувствовать себя увереннее и красивее. Однако многие девушки губят все свои старания и допускают грубую ошибку, если моют голову каждый день. 

Так, основатель салона красоты в Нью-Йорке Жюльен Фарель заметил, что ежедневное мытье волос с шампунем больше вредит. Во-первых, это лишает кожу головы ее натуральных масел, а волосы при этом теряют свой блеск, становятся сухими и ломкими. 

Как же быть, если вы, например, потренировались и сильно вспотели, но голову мыли день назад? В этом случае можно просто сполоснуть волосы прохладной водой. В этом случае локоны останутся чистыми без вреда для кожи головы. 

Стилист Пол Кучинелло настоятельно рекомендовал обладательницам сухих и ломких волос мыть голову не чаще двух-трех раз в неделю. Особенно, если вы повредили волосы в результате окрашивания или слишком частой укладкой феном или утюжком. 

Также ежедневное мытье приводит к тому, что сальные железы начинают работать активнее, тем самым делая так, что волосы быстрее становятся грязными и жирными. 

Ранее "Утро.ру" нашло объяснение тому, почему краска с волос быстро смывается. Если вы хотите, чтобы цвет оставался насыщенным дольше, нужно подобрать правильный уход. 

Источник: TheSun ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Минобороны Британии оценило "позор" документами по инциденту в Черном море

Ведомство заявило, что комментарии неуместны

Мигрантов на стройках предложено заменить… пенсионерами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей