Специальные лекарства принимать не потребуется

Кардиолог Герман Гандельман поделился советом, как снизить артериальное давление. Слова специалиста прозвучали в эфире передачи "Жить здорово!".

Гандельман назвал средство, которое поможет улучшить состояние гипертоников. Речь идет не о медикаментозном препарате, а о продукте питания.

По словам Германа, снизить давление поможет морковный сок. Кардиолог объяснил, что в 480 граммах напитка (два стакана) "содержится свыше 90% суточной нормы калия". Микроэлемент способствует уменьшению отека сосудов. Когда их стенки расширяются, артериальное давление начинает снижаться.

Чтобы доказать эффективность продукта, эксперт привел в пример результаты эксперимента. В течение трех месяцев гипертоники пили морковный сок – по два стакана в сутки.

Результаты эксперимента оказались впечатляющими: систолическое артериальное давление испытуемых снизилось в среднем на шесть миллиметров ртутного столба, а диастолическое – на два миллиметра.

Подобного результата можно добиться, лишь принимая специальные таблетки, занимаясь спортом или активно снижая вес.

Специалист добавил – преимущество морковного сока заключается в том, что благодаря ему можно не только снизить давление, но и насытить организм необходимыми ему микроэлементами. Так, в напитке содержатся витамин А и полезные растительные вещества.

Эксперт также обратил внимание на то, что два стакана сока заменяют один перекус.

Гандельман посоветовал употреблять только свежевыжатый сок. Что касается пакетированного, то в нем гораздо больше сахара.

Ранее "Утро.ру" рассказало, какие еще продукты способствуют снижению артериального давления.