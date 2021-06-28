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В понедельник, 28 июня, столица пережила сильнейший ливень. Непогода нанесла городу большой ущерб. Так, например, были задержаны или отменены более 60 авиарейсов в трех аэропортах – "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево".
В соответствии с информацией, опубликованной сервисом "Яндекс.Расписание", во Внуково задержали 17 рейсов. Возможности вылететь из Москвы лишились пассажиры одного воздушного судна.
В Домодедово – 22 задержанных и один отмененный рейс.
Что касается Шереметьево, то там задержали 15 рейсов. Восемь самолетов не смогли покинуть воздушную гавань, передает МИР24.
О последствиях суперливня – в материале от "Утро.ру".
Ведомство заявило, что комментарии неуместны