Некоторые пассажиры не смогли улететь из столицы

В понедельник, 28 июня, столица пережила сильнейший ливень. Непогода нанесла городу большой ущерб. Так, например, были задержаны или отменены более 60 авиарейсов в трех аэропортах – "Домодедово", "Внуково" и "Шереметьево".

В соответствии с информацией, опубликованной сервисом "Яндекс.Расписание", во Внуково задержали 17 рейсов. Возможности вылететь из Москвы лишились пассажиры одного воздушного судна.

В Домодедово – 22 задержанных и один отмененный рейс.

Что касается Шереметьево, то там задержали 15 рейсов. Восемь самолетов не смогли покинуть воздушную гавань, передает МИР24.

О последствиях суперливня – в материале от "Утро.ру".