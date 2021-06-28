Байден не поедет на Олимпиаду в Токио

Отмечается, что президент Америки все равно будет болеть за спортсменов

Джо Байден не появится на Летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.

Политик не объяснила, по какой причине американский лидер отказался от поездки в Японию.

Псаки заявила – хозяин Овального кабинета в любом случае будет поддерживать спортсменов, передает РИА "Новости".

Ранее появились слухи, будто на Олимпиаду приедет супруга президента США Джилл. Однако Джен не уточила, правда ли это.

Напомним, Олимпийские игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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