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Джо Байден не появится на Летних Олимпийских играх, которые пройдут в Токио. Об этом сообщила представитель Белого дома Джен Псаки.
Политик не объяснила, по какой причине американский лидер отказался от поездки в Японию.
Псаки заявила – хозяин Овального кабинета в любом случае будет поддерживать спортсменов, передает РИА "Новости".
Ранее появились слухи, будто на Олимпиаду приедет супруга президента США Джилл. Однако Джен не уточила, правда ли это.
Напомним, Олимпийские игры пройдут в период с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны