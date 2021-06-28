Авиатехник сделал все возможное, чтобы президент улетел на своем лайнере

Один из своих последних документальных фильмов Аркадий Мамонтов решил посвятить личному самолету президента России Владимира Путина. В частности, журналист рассказал, как однажды глава РФ не мог улететь из Якутии, потому что его лайнер замерз.

В 2006 году Владимир Владимирович прилетел на Рождество в республику, где тогда стоял 50-градусный мороз. После службы в церкви президент должен был отправиться в столицу, но замерз руль высоты, из-за чего он не мог поворачиваться.

Спасать ситуацию вызвался авиатехник, который голыми руками починил воздушное судно.

Александр Савушкин вспомнил, что в жуткий мороз откручивал маленькие винтики без перчаток, потому что был высок риск уронить их, тогда прикручивать обратно было бы нечего.

"Все это [происходило – прим. ред.] на высоте. Ветер достаточно сильный был. Обморозил лицо немножко, пальцы. Вот так вот пришлось. Но я считаю, что это абсолютно нормально. Это работа, для этого мы сюда пришли. Если поставишь задачу – нужно выполнять. Было бы не очень хорошо, если бы президента увезли на другом самолете, не на нашем",

– поделился авиатехник, вернувший лайнер Путина в строй.

Ранее военный летчик раскрыл тайны самолета президента. Например, стало известно, что будет в том случае, если у борта номер один откажут двигатели.



