Чинили голыми руками в жуткий мороз: журналист поделился историей о замерзшем самолете Путина

Чинили голыми руками в жуткий мороз: журналист поделился историей о замерзшем самолете Путина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Авиатехник сделал все возможное, чтобы президент улетел на своем лайнере

Один из своих последних документальных фильмов Аркадий Мамонтов решил посвятить личному самолету президента России Владимира Путина. В частности, журналист рассказал, как однажды глава РФ не мог улететь из Якутии, потому что его лайнер замерз. 

В 2006 году Владимир Владимирович прилетел на Рождество в республику, где тогда стоял 50-градусный мороз. После службы в церкви президент должен был отправиться в столицу, но замерз руль высоты, из-за чего он не мог поворачиваться. 

Спасать ситуацию вызвался авиатехник, который голыми руками починил воздушное судно. 

Александр Савушкин вспомнил, что в жуткий мороз откручивал маленькие винтики без перчаток, потому что был высок риск уронить их, тогда прикручивать обратно было бы нечего. 

"Все это [происходило – прим. ред.] на высоте. Ветер достаточно сильный был. Обморозил лицо немножко, пальцы. Вот так вот пришлось. Но я считаю, что это абсолютно нормально. Это работа, для этого мы сюда пришли. Если поставишь задачу – нужно выполнять. Было бы не очень хорошо, если бы президента увезли на другом самолете, не на нашем", 

– поделился авиатехник, вернувший лайнер Путина в строй. 

Ранее военный летчик раскрыл тайны самолета президента. Например, стало известно, что будет в том случае, если у борта номер один откажут двигатели. 


Источник: youtube ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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Гость266639
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Гость 45677
Жуть какая... Могли бы и осиротеть.
дважды осиротеть низя
Гость 45677
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Жуть какая... Могли бы и осиротеть.
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