Фонд "Круг добра" принимает заявки на препарат для детей с СМА – Минздрав

Фонд "Круг добра" принимает заявки на препарат для детей с СМА – Минздрав
Фото: Sebastian Gollnow/dpa/www.globallookpress.com
Лекарством обеспечат малышей до двух лет

В пресс-службе Минздрава сообщили, что "Круг добра" начал принимать заявки на закупку лекарства Золгенсма. Этот препарат не зарегистрирован в нашей стране. Его применяют в лечении детей со спинальной мышечной атрофией.

Сейчас фонд собирает медицинские документы, определяется потребность в препарате в российских регионах, прорабатывается ряд других моментов.

Как уточнили в Минздраве, лекарством обеспечат малышей до двух лет, у которых по вердикту медицинских консилиумов есть показания к его применению.

Созданный по указу президента Владимира Путина фонд уже помог 1083 детям, которые страдают от тяжелых недугов, – их обеспечили лекарствами, отмечает РИА Новости.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

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