Фонд "Круг добра" принимает заявки на препарат для детей с СМА – Минздрав

Лекарством обеспечат малышей до двух лет

В пресс-службе Минздрава сообщили, что "Круг добра" начал принимать заявки на закупку лекарства Золгенсма. Этот препарат не зарегистрирован в нашей стране. Его применяют в лечении детей со спинальной мышечной атрофией.



Сейчас фонд собирает медицинские документы, определяется потребность в препарате в российских регионах, прорабатывается ряд других моментов.

Как уточнили в Минздраве, лекарством обеспечат малышей до двух лет, у которых по вердикту медицинских консилиумов есть показания к его применению.

Созданный по указу президента Владимира Путина фонд уже помог 1083 детям, которые страдают от тяжелых недугов, – их обеспечили лекарствами, отмечает РИА Новости.