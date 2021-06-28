Фонд "Круг добра" принимает заявки на препарат для детей с СМА – Минздрав

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В пресс-службе Минздрава
сообщили, что "Круг добра" начал принимать заявки на закупку лекарства Золгенсма.
Этот препарат не зарегистрирован в нашей стране. Его применяют в лечении детей
со спинальной мышечной атрофией.
Сейчас фонд собирает медицинские документы, определяется потребность в препарате в российских регионах, прорабатывается ряд других моментов.
Как уточнили в Минздраве, лекарством обеспечат малышей до двух лет, у которых по вердикту медицинских консилиумов есть показания к его применению.
Созданный по указу президента Владимира Путина фонд уже помог 1083 детям, которые страдают от тяжелых недугов, – их обеспечили лекарствами, отмечает РИА Новости.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны