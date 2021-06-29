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Эксперты Роспотребнадзора приняли решение приостановить работу 83 крымских пляжей. Такие меры были предприняты на фоне резкого ухудшения качества морской воды и загрязнения самих пляжей.
Проблемы на популярном российском курорте начались после буйства стихии. Из-за масштабных подтоплений многие территории полуострова серьезно пострадали. В таких зонах профильные эксперты приостановили эксплуатацию пляжей.
Всего Республика может похвастаться 373 пляжами. Таким образом, после проливных дождей почти четверть локаций для отдыха оказалась закрытой.
Ранее стало известно о массовом бегстве туристов из наиболее пострадавшей от непогоды Ялты.
Ведомство заявило, что комментарии неуместны