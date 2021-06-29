Стоит ли летний отдых вакцинации: россияне сделали выбор

Стоит ли летний отдых вакцинации: россияне сделали выбор
Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Между отсутствием отпуска и прививкой большая часть граждан предпочла первый вариант

Сделать прививку от коронавируса ради отдыха на курортах Краснодарского края готовы в шесть раз меньше россиян, нежели ради отдыха за рубежом. 

Согласно опросу, который проводился порталом Superjob, вакцинироваться ради отпуска в Сочи и Анапе готовы только 3% россиян. Любопытно, что в прошлом месяце желающих сделать прививку от коронавируса для полета за границу было аж 20% респондентов.

19% опрошенных при этом заявили, что будут ставить вакцину вне зависимости от отпуска на российских курортах. Однако более половины россиян (53%) оказались не готовы к вакцинации в принципе. 

Мужчины, кстати, прививаются охотнее и чаще, нежели представительницы прекрасного пола, – по 4% и 2% соответственно. 

Женщины при этом 56% случаях категорически отказываются от введения вакцины. Среди опрошенных мужчин этот показатель ниже – 52%. 

Ранее стало известно, что отдыхающие в Крыму смогут получить бонус за прививку. Власти полуострова хотят разработать систему льгот для туристов, которая будет мотивировать отдыхающих активнее прививаться от коронавируса. 

Так, планируется ввести скидку в размере 50% на проживание в отеле или пансионате для вакцинированных. Новую льготную систему хотят запустить уже в этом сезоне, но скидку можно будет получить и на отпуск в следующем году.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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