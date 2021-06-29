Украинца избили в Польше за слова на мове

Украинца избили в Польше за слова на мове
Фото: Artur Widak / ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK press
Окружающие не смогли остановить агрессивного местного националиста

Гражданин Украины пострадал в Польше из-за слов на родном языке. Инцидент произошел на пляже города Познань.

Как сообщили очевидцы, одному из поляков не понравилось, что отдыхающие по соседству люди говорят на мове. Он подошел и начал задираться, перепалка переросла в драку. Когда украинец потерял сознание, поляк попытался скрыться, но окружающие смогли задержать его до приезда полиции, сообщает портал Epoznan.pl.

Придя в себя, гражданин Украины сообщил, что нападавший выкрикивал националистические лозунги и от него несло алкоголем. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, агрессивного поляка взяли под стражу, передает "Свободная пресса".

Ранее на Украине ввели запрет на использование русского языка в общественных местах. Однако рейды в магазинах показали, что многие покупатели и продавцы по-прежнему предпочитают мове русский. Это вызвало недовольство властей Незалежной, они пообещали принимать меры за "саботаж" местных законов.

При этом украинские националисты начали настоящую травлю людей, которые в личных соцсетях общаются по-русски.

Источник: Epoznan
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость.
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Похоже ты во Львове не был.
Гость265067
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Гость.
Об Украине в статье ложь! Не существует запрета на использование русского в общественных местах. Работники сферы обслуживания должны переходить на русский, если к ним на этом языке обращаются.
Особенно во Львове. Гы :))
Гость.
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Гость265360
Один нацик получил по морде от другого нацика, правда другой был на своей земле и правильно сделал.
По-твоему человек, говорящий на своем языке, нацик? Тогда и ты из этой категории.
Гость.
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Гость263172
панове вы там бережней относитесь к своим рабам,кто ж вам кулубнику соберёт!
Об Украине в статье ложь! Не существует запрета на использование русского в общественных местах. Работники сферы обслуживания должны переходить на русский, если к ним на этом языке обращаются.
Гость265360
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Один нацик получил по морде от другого нацика, правда другой был на своей земле и правильно сделал.
Гость264755
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Гость263172
панове вы там бережней относитесь к своим рабам,кто ж вам кулубнику соберёт!
Лучше скажи: "Чечня это круто!"
Гость265067
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Дебилов везде хватает. И в Польше. Хоть и получил он тем же по тому же.
Серж
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пока <цензура> получал люлей, его компания наблюдала за этим и скандировала сугс )))
дбл блд!!!
Гость267786
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Великие укры недостаточно хорошо лижут зады панам. Ни России и пшекам ни пиндосам вы не нужны, как были не нужны гитлеру. Пушечное мясо. Сала Украине
Гость263172
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панове вы там бережней относитесь к своим рабам,кто ж вам кулубнику соберёт!
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