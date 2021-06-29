Окружающие не смогли остановить агрессивного местного националиста

Гражданин Украины пострадал в Польше из-за слов на родном языке. Инцидент произошел на пляже города Познань.

Как сообщили очевидцы, одному из поляков не понравилось, что отдыхающие по соседству люди говорят на мове. Он подошел и начал задираться, перепалка переросла в драку. Когда украинец потерял сознание, поляк попытался скрыться, но окружающие смогли задержать его до приезда полиции, сообщает портал Epoznan.pl.

Придя в себя, гражданин Украины сообщил, что нападавший выкрикивал националистические лозунги и от него несло алкоголем. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, агрессивного поляка взяли под стражу, передает "Свободная пресса".

Ранее на Украине ввели запрет на использование русского языка в общественных местах. Однако рейды в магазинах показали, что многие покупатели и продавцы по-прежнему предпочитают мове русский. Это вызвало недовольство властей Незалежной, они пообещали принимать меры за "саботаж" местных законов.

При этом украинские националисты начали настоящую травлю людей, которые в личных соцсетях общаются по-русски.