В России пропали восемь миллионеров

Счастливчики, выигравшие в лотерею, так и не явились за призом

"Столото" ищет восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не забрали свой приз. 

Обладатели счастливых билетов приобретали их Нижегородской области (г.Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле, уточняет URA.ru.

По закону, у выигрывавших граждан есть порядка 3,5 лет с даты проведения тиража, чтобы обратиться за призом. Затем деньги будут направлены в государственный бюджет и в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом способе обмана россиян. Злоумышленники промышляют мошенничеством под видом лотереи. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Ущерб оценили в 25,5 млн евро

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей