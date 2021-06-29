Счастливчики, выигравшие в лотерею, так и не явились за призом

"Столото" ищет восемь победителей новогоднего розыгрыша "Русского лото", которые так и не забрали свой приз.

Обладатели счастливых билетов приобретали их Нижегородской области (г.Бор), в подмосковных Одинцово и Высоковске, в Кургане, Нальчике, Санкт-Петербурге и Ярославле, уточняет URA.ru.

По закону, у выигрывавших граждан есть порядка 3,5 лет с даты проведения тиража, чтобы обратиться за призом. Затем деньги будут направлены в государственный бюджет и в дальнейшем идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о новом способе обмана россиян. Злоумышленники промышляют мошенничеством под видом лотереи.