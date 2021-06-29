Юридическую помощь в приемных "ЕР" получили более двух тысяч человек

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Более двух тысяч человек получили юридическую помощь волонтеров Ассоциации юристов России в общественных приемных "Единой России". Юристы работали в рамках очередного единого дня оказания юридической помощи 25 июня 2021 года.
Как рассказала председатель комиссии президиума генсовета "ЕР" по работе с обращениями граждан к председателю партии Жанна Одинцова, россиянам, в основном, требовалась консультация по вопросам недвижимости и ЖКХ. В частности, они уточняли нюансы по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, по условиям предоставления земельных участков многодетным семьям.
Много вопросов поступило по тарифам за вывоз мусора, капитальный ремонт, коммунальные услуги, в том числе в связи со взиманием платы за неоказанные услуги. Граждане также просили помощи с оформлением в собственность жилья, доставшегося по наследству, приватизацией кооперативной квартиры и т.п.
Ассоциация юристов России проводит единые дни оказания юридической помощи гражданам на площадках общественных приемных "Единой России" четыре раза в год.
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