Изможденный Ким Чен Ын поразил публику своей худобой – видео

Изможденный Ким Чен Ын поразил публику своей худобой – видео
Фото: KCNA/ XinHua/ www.globallookpress.com
В западной прессе углядели особый подтекст в состоянии лидера

Здоровье главы Северной Кореи Ким Чен Ына всегда находится под пристальным вниманием общественности и зарубежных СМИ. То публика переживает из-за внезапного исчезновения главнокомандующего корейцев и намекает на его возможную кончину, то подробно обсуждает перемены во внешнем виде.

На этот раз лидер КНДР оказался в центре внимания из-за резкой потери веса. Северокорейский лидер действительно серьезно похудел, что стало плодородной почвой для многочисленных слухов и кривотолков.

Любопытно, что в этот раз информацию распространило телевидение самой Северной Кореи. Так, на местные экраны вышел сюжет, в котором один из жителей Пхеньяна объявил, что истощенный вид их лидера "разбивает сердца народа".

Помимо традиционных сомнительных предположений о том, что молодой и активный 37-летний генсек вот-вот отправится на тот свет, в западной прессе появилась оригинальная интерпретация событий.

Так, некоторые эксперты убеждены, что северокорейские власти хотят использовать избавление лидера от лишних килограммов для того, чтобы вызвать сочувствие у народа, а также укрепить его позиции на международной арене.

Мол, изможденный вид говорит о том, что Ким Чен Ын очень много работает, мало ест и все свои силы отдает на служение родной стране. Также это посыл для мирового пространства: дескать, поглядите, как люди любят своего лидера и переживают из-за его похудения. Такое мнение западных экспертов публикует британское издание Daily Mail.

Напомним, в последний раз северокорейский лидер "внезапно пропадал" в конце мая.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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