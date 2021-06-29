Опасный недуг может уничтожить большую часть плодов

Помидорки являются одной из самых любимых культур российских дачников. Несмотря на то, что овощ достаточно прихотлив и за ним нужно ухаживать, сочные ароматные плоды полностью компенсируют все усилия, которые требуются от огородника для взращивания растения. Однако ряд болезней может серьезно сократить урожай. Например, настоящим бичом является вершинная гниль. Несколько простых советов позволят садоводом справиться с этой напастью.



Сам по себе недуг является кальциевым голоданием, которое проявляется на верху помидора в виде коричневого пятна. Чаще всего такие проблемы с становятся результатом недостаточного полива или переизбытка азота. Также к такому заболеванию может привести недостаток бора или повышенная кислотность почвы.

Как бороться с вершинной гнилью

Для того чтобы не допустить порчу плодов, необходимо предпринять профилактические меры. Во-первых, следует отдавать предпочтение более устойчивым сортам томатов. Также обязательно растения нужно регулярно поливать. Не следует забывать и об известковании. При подкормке томатов следует обратить внимание на удобрения, содержащие кальций и бор.

Кстати, такой пораженный плод не нужно срывать с куста. Этот недуг не заразен, но, если помидор сорвать, новое поколение перейдет в фазу активного роста и тоже обзаведется ненужной вершинкой. Следует просто хорошенько полить помидоры и исключить удобрения с высоким содержанием азота.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, какой уход нужен помидорам в июле.