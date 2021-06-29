Солдаты рассчитывали, что Незалежная окажется более хлебосольной

В Черноморском регионе развернулись боевые учения Североатлантического альянса при участии украинских и грузинских военнослужащих. Страной-хозяйкой в этот раз выступает Незалежная. Так что именно на ее плечи легла обязанность по организации питания военнослужащих. Однако, судя по всему, западные вояки не в восторге от украинских кулинарных изысков.



Так, один из британских военных поделился впечатлениями и фотодоказательствами скудного рациона, которым обеспечили натовцев. На красочном снимке в пластиковой тарелке красуется горсть гречневой крупы, немного помидоров и огурец, а также уже покусанная голодным воякой сосиска.

"Добро пожаловать в "Си Бриз", вот ваш стандартный завтрак НАТО", – указал недовольный британец на своей странице в социальной сети.

Больше всего иностранца расстроило, что к обеду ему не подали соус. Англоязычные подписчики поддержали военнослужащего и предложили ему вместе проникнуться прелестями славянской кухни. Некоторые особо посочувствовали беде британца и выразили готовность выслать ему соус по почте.

Впрочем, спустя некоторое время британец, подписанный в социальной сети просто "Джонни", похвастался тем, что ему все же улыбнулась удача. Военнослужащему удалось урвать американский паек, который, по его словам, гораздо вкусней украинского. Этой радостной вестью он также поделился на своей странице. Судя по фотографии, иностранцу посчастливилось полакомиться буррито с курицей.

К слову, недавно участникам "Си Бриз" продемонстрировали работу ПВО в Крыму. На полуострове прошла показательная тренировка объединенных сил российской армии. В ней были задействованы корабли, а также авиация и наземные комплексы ПВО, включая расчеты С-400.