Чем на Украине кормили военных НАТО: британцев сильно разочаровали

Чем на Украине кормили военных НАТО: британцев сильно разочаровали
Фото: Nina Liashonok/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Солдаты рассчитывали, что Незалежная окажется более хлебосольной

В Черноморском регионе развернулись боевые учения Североатлантического альянса при участии украинских и грузинских военнослужащих. Страной-хозяйкой в этот раз выступает Незалежная. Так что именно на ее плечи легла обязанность по организации питания военнослужащих. Однако, судя по всему, западные вояки не в восторге от украинских кулинарных изысков.

Так, один из британских военных поделился впечатлениями и фотодоказательствами скудного рациона, которым обеспечили натовцев. На красочном снимке в пластиковой тарелке красуется горсть гречневой крупы, немного помидоров и огурец, а также уже покусанная голодным воякой сосиска.

"Добро пожаловать в "Си Бриз", вот ваш стандартный завтрак НАТО", – указал недовольный британец на своей странице в социальной сети.

Больше всего иностранца расстроило, что к обеду ему не подали соус. Англоязычные подписчики поддержали военнослужащего и предложили ему вместе проникнуться прелестями славянской кухни. Некоторые особо посочувствовали беде британца и выразили готовность выслать ему соус по почте.

Впрочем, спустя некоторое время британец, подписанный в социальной сети просто "Джонни", похвастался тем, что ему все же улыбнулась удача. Военнослужащему удалось урвать американский паек, который, по его словам, гораздо вкусней украинского. Этой радостной вестью он также поделился на своей странице. Судя по фотографии, иностранцу посчастливилось полакомиться буррито с курицей.

К слову, недавно участникам "Си Бриз" продемонстрировали работу ПВО в Крыму. На полуострове прошла показательная тренировка объединенных сил российской армии. В ней были задействованы корабли, а также авиация и наземные комплексы ПВО, включая расчеты С-400.

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость270657
Пожаловаться Ответить
как не стыдно это псевдо жкрналист пишет ерунду
Гость268646
Пожаловаться Ответить
Надо было сдаться ополченцам - там пайки русские, ему понравятся.
гость
Пожаловаться Ответить
А чего кизяков своих ему не навалили? Пусть привыкают белый гасподина, чай не на гаваях, или где там
Гость270633
Пожаловаться Ответить
Вполне сбалансированный перекус, наверняка ещё был какой то супец. Уж хохлы то пожрать всегда умели. Хотя хрен счас кого поймёшь - Европа жрет всякие вкусные эрзацы.
Гость269774
Пожаловаться Ответить
А они чего, туда жрать приехали? Пусть жрут цыбулю с квасом.
Вовка Шилов 0505707696 и 0504230483 - убивец свидомой укроМЕРЗОСТИ и хохлоСКОТА
Пожаловаться Ответить
Гость269896
Не угодили рабы белому (или черном) господину в пробковом шлеме. Даже тут не смогли не обделаться, хотя дуполизы они лучшие на планете. Зато английский defender к грызунам заходил, те тоже известные прогибалы, встретили песнями и танцами (вспоминается фильм "А потом мы танцевали"), может хоть там накормили бедненьких голодных мелкобритов.
Пусть англичанин не выёживается, а ещё спасибо скажет - вот укроТВАРИ привыклт только кизяком и объедками-помоями с ЖИДовского хозяйского стола привыкли питаться и ничего, терпят!!! Лишь бы разрешали еврейские рабовладельцы скАкать и кастрюли на головы одевать!
М
Пожаловаться Ответить
ни куя себе мелкобриты раскатали губу,соус ему подай,свидомиты молодцы,сосиска,овощи
могли одну гречу положить и досвидания,страна голодает,люди мрут от болезней,голода,а этому соус нужен
жри ч то дают,морда..
Гость269896
Пожаловаться Ответить
Не угодили рабы белому (или черном) господину в пробковом шлеме. Даже тут не смогли не обделаться, хотя дуполизы они лучшие на планете. Зато английский defender к грызунам заходил, те тоже известные прогибалы, встретили песнями и танцами (вспоминается фильм "А потом мы танцевали"), может хоть там накормили бедненьких голодных мелкобритов.
1
новости партнеров

Миллионы евро: Чехия потребовала от России компенсацию за взрывы во Врбетице

Ущерб оценили в 25,5 млн евро

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей