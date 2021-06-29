Соловьев описал суть статьи Лаврова об отношениях России и Запада одной легендарной фразой

Соловьев описал суть статьи Лаврова об отношениях России и Запада одной легендарной фразой
Владимир Соловьев. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Журналист дал максимально краткое содержание публикации главы российского МИД

Накануне на официальном сайте МИД РФ появилась статья, написанная Сергеем Лавровым, "О праве, правах и правилах", в которой глава внешнеполитического ведомства описал современное состояние отношений России и Запада. Владимир Соловьев, комментируя написанное дипломатом, вспомнил одну фразу, которая уже стала легендарной. 

Лавров уделил особое внимание диалогу Москвы и Вашингтона, отметив, что Соединенные Штаты активно навязывают демократические принципы другим государствам, но при этом сами далеко не всегда придерживаются этих самых правил в международной политике. 

Телеведущий решил свести все труды Сергея Викторовича к одной ставшей уже крылатой фразе, которая известна каждому: "Дебилы, ...".

"Эта фраза всегда актуальна в отношении людей, которые никак не поймут, что, все-таки, не надо путать берега. Пользуясь терминологией, на которую намекает Сергей Викторович, все-таки, давайте жить по законам, а не по понятиям", 

– иронично заметил Соловьев. 

Журналист добавил, что, вероятнее всего, публикация Лаврова станет причиной истерии на Западе, но главу МИДа РФ этим точно не смутить, потому что он привык отвечать на выпады Вашингтона и Брюсселя "спокойно, разумными, вескими аргументами". 

Ранее Лавров обвинил НАТО в том, что альянс подрывает устои ООН. 

Источник: "Царьград" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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