Использование системы QR-кодов в Москве могут расширить

При необходимости проход по бесковидным пропускам смогут распространить на другие сферы, помимо общепита

Внедренная в Москве система входа в рестораны и кафе по QR-кодам может быть применена и в других общественных местах, если этого будет требовать ситуация с коронавирусом. Пока таких планов нет. Об этом сообщил во вторник, 29 июня, глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

С 28 июня взрослые посетители закрытых залов кафе и ресторанов в Москве должны предъявлять на входе QR-код, подтверждающий, что человек привит от COVID-19, имеет антитела после болезни или отрицательный результат ПЦР-теста. По словам Немерюка, такие кьюар-коды оформили уже более 2,5 миллионов москвичей, а к программе присоединилось более 7 тыс. заведений общепита.

Дальнейшее развитие ситуации покажет, нужно ли вводить аналогичные меры для посещения других общественных мест, отметил Немерюк, отвечая в эфире Первого канала на вопрос, планируется ли в дальнейшем распространение системы QR-кодов на другие отрасли.

"Давайте вот так уж прямо: общественный транспорт и магазины – может быть, не совсем ближайшее время. Но идеи, какие отрасли могут присоединиться к этой программе, у нас есть",

– сказал глава депторговли Москвы.

Ранее представители культурной общественности допустили применение QR-кодов для посещения спектаклей, концертов и других массовых мероприятий.

О том, как получить пропуск в ресторан, подробно рассказали в московской мэрии.