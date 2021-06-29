Два удобрения позволят увеличить урожай

К июлю дачники уже собирают свои первые огурчики. Однако это не повод расслабляться и не ухаживать за растением. Этот овощ очень любит, когда почва плодородна и богата различными полезными веществами. Поэтому, чтобы урожай продолжал радовать до конца лета, в начале плодоношения необходимо подкормить культуру.

Чем подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая

Огурцам очень нужен калий, поэтому важно вносить удобрение из золы. Один стакан вещества нужно разбавить в 10 литрах воды и щедро полить грядки.

Второй хорошей подкормкой станут дрожжи. Для этого удобрения нужно сто граммов дрожжей, сто граммов сахара и пять литров воды, которая не должна быть теплее +30°C. Смеси необходимо настояться несколько часов. Затем ее нужно разбавить еще 10 литрами воды. Поливать нужно так – один литр подкормки на один куст.

Также важно помнить, что смешивать эти удобрения нельзя. Подкармливать огурчики нужно три-четыре раза чередуя в одну неделю золу, в другую – дрожжи. При этом важно, чтобы подкормка не была холодной, потому что огурцы – теплолюбивое растение. Также вносить удобрение лучше вечером.

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