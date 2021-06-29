Плодоносить будет все лето: чем подкормить огурцы в июле

Плодоносить будет все лето: чем подкормить огурцы в июле
Фото: Anton Kavashkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
продолжениеЭффективный способ борьбы с вершинной гнилью: как сохранить урожай помидоров
Два удобрения позволят увеличить урожай

К июлю дачники уже собирают свои первые огурчики. Однако это не повод расслабляться и не ухаживать за растением. Этот овощ очень любит, когда почва плодородна и богата различными полезными веществами. Поэтому, чтобы урожай продолжал радовать до конца лета, в начале плодоношения необходимо подкормить культуру.

Чем подкормить огурцы во время плодоношения для увеличения урожая 

Огурцам очень нужен калий, поэтому важно вносить удобрение из золы. Один стакан вещества нужно разбавить в 10 литрах воды и щедро полить грядки. 

Второй хорошей подкормкой станут дрожжи. Для этого удобрения нужно сто граммов дрожжей, сто граммов сахара и пять литров воды, которая не должна быть теплее +30°C. Смеси необходимо настояться несколько часов. Затем ее нужно разбавить еще 10 литрами воды. Поливать нужно так – один литр подкормки на один куст. 

Также важно помнить, что смешивать эти удобрения нельзя. Подкармливать огурчики нужно три-четыре раза чередуя в одну неделю золу, в другую – дрожжи. При этом важно, чтобы подкормка не была холодной, потому что огурцы – теплолюбивое растение. Также вносить удобрение лучше вечером. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как поливать огурцы в теплице в жару. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей