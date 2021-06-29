Что делать при ожоге борщевиком: ответ врача

Курс рубля
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
- Россиянам посоветовали покупать доллары
- Доллар по 60 рублей: аналитик озвучила условия
Борщевик – достаточное опасное для человека растение. При контакте с ним можно получить очень серьезный ожог. Об этом предупредила главврач Люберецкого кожвендиспансера Юлия Матушевская.
Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", самое опасное – это то, что первое время после соприкосновения с растением человек ничего не чувствует. Однако в светлом соке борщевика есть компоненты, чувствительные к свету, которые и обжигают под действием ультрафиолета.
В случае контакта с борщевиком нужно спрятать пораженный участок тела от солнца, промыть его водой с мылом. Нельзя ничем мазать или клеить пластырь, а как можно быстрее обратиться к врачу.
Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно
Стратегия России дала свои плоды