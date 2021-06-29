Что делать при ожоге борщевиком: ответ врача

На пораженный участок тела нельзя накладывать тугую повязку

Борщевик – достаточное опасное для человека растение. При контакте с ним можно получить очень серьезный ожог. Об этом предупредила главврач Люберецкого кожвендиспансера Юлия Матушевская.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", самое опасное – это то, что первое время после соприкосновения с растением человек ничего не чувствует. Однако в светлом соке борщевика есть компоненты, чувствительные к свету, которые и обжигают под действием ультрафиолета. 

В случае контакта с борщевиком нужно спрятать пораженный участок тела от солнца, промыть его водой с мылом. Нельзя ничем мазать или клеить пластырь, а как можно быстрее обратиться к врачу. 

Источник: Министерство здравоохранения Московской области ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей