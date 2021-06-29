Что делать при ожоге борщевиком: ответ врача

На пораженный участок тела нельзя накладывать тугую повязку

Борщевик – достаточное опасное для человека растение. При контакте с ним можно получить очень серьезный ожог. Об этом предупредила главврач Люберецкого кожвендиспансера Юлия Матушевская.

Как пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня", самое опасное – это то, что первое время после соприкосновения с растением человек ничего не чувствует. Однако в светлом соке борщевика есть компоненты, чувствительные к свету, которые и обжигают под действием ультрафиолета.

В случае контакта с борщевиком нужно спрятать пораженный участок тела от солнца, промыть его водой с мылом. Нельзя ничем мазать или клеить пластырь, а как можно быстрее обратиться к врачу.