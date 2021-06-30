Любимый курорт россиян может вновь стать недоступным для отдыха

Около недели назад, 22 июня, Россия возобновила авиасообщение с Турцией. Но отпуск на пляжах Средиземного и Эгейского морей опять оказался под вопросом.

Эксперты не исключают, что Турция может не просто приостановить авиасообщение с РФ, но и вовсе закрыть границы. Всему виной нестабильная ситуация в нашей стране с заболеваемостью коронавирусом.

Вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Владимир Канторович в разговоре с изданием URA.ru заметил, что Турция – не единственная страна, которая, возможно, захочет уберечь своих граждан от коварной болезни.

"Любые страны могут закрыться, в том числе Турция. Мы сейчас лидер по количеству заболеваний. Теоретически, любая страна может закрыться",

– печально заметил Канторович.

Но Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин с ним не согласен. Эксперт по туризму заметил, что до этого Анкара закрыла свои границы для шести стран, но России в этом перечне не было. Тем более, что все-таки заболеваемость в России еще не такая высокая.

"В список тех стран не попадем. Будем вакцинироваться – не попадем",

– пояснил Барзыкин.

Ранее специалисты выяснили, что после возобновления полетов отели в Турции подорожали аж на 30%. Но, как показывает статистика, россиян это смущает, потому что всего за пару дней бронирование турецких отелей подскочило втрое.