Москва – город инноваторов: как новые технологии приходят в жизнь

Власти столицы активно поощряют изобретателей развивать проекты, полезные для города и его жителей

Москва последовательно завоевывает признание в мире как город передовых технологий. Внедренные в столице инновации получают высокую оценку отечественных и международных специалистов, но главное – они способствуют развитию экономики и делают повседневную жизнь москвичей комфортнее.

В помощь новаторам в Москве была создана специальная инновационная экосистема, благодаря которой разработчики получили возможность тестировать свои проекты на городских и коммерческих объектах еще до выпуска на рынок, чтобы эффективнее реализовывать уникальные технологические решения. Эта программа "Московская инновационная экосистема" стала призером международного конкурса Quality Innovation Award 2020.

Чтобы перспективных разработок было больше, в 2019 г. была учреждена Премия мэра Москвы за лучшие инновационные проекты для города "Новатор Москвы". Участником конкурса может стать любой, главное, чтобы автор проекта жил и работал в столице.

На днях были подведены итоги второго конкурса столичных новаторов. По сравнению с 2020 г. число заявок выросло в 1,5 раза: на соискание премии было выдвинуто 740 проектов, в финал вышли 36 из них. Победителями стали авторы 18 инновационных разработок. Они получили не только денежный приз, но и возможность реализовать мечту, привлечь новых партнеров и громко заявить о себе. Москвичи же получили полезный и нужный инновационный продукт.

О некоторых лучших проектах мэр Сергей Собянин рассказал в своем блоге.

К примеру, диагностическая платформа Oncobox с помощью искусственного интеллекта подбирает наиболее эффективные препараты для лечения рака на поздних стадиях и в других сложных случаях.

Технологии компании iFarm позволяют выращивать экологически чистую продукцию в условиях города, чтобы овощи, ягоды, зелень попадали на стол потребителю буквально сразу "с грядки". Представленная городская вертикальная ферма – это полностью замкнутая система, не зависящая от внешних климатических условий и не требующая применения вредных химикатов. Облегчает дело максимальная автоматизация процессов и применение компьютерного зрения, машинного обучения и предиктивной аналитики.

Подробнее о победителях конкурса "Новатор Москвы" и о самой премии можно узнать здесь.