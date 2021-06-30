В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся

В Москве объявят победителей второго розыгрыша автомобиля среди привившихся
Фото: www.mos.ru
Обладателями приза станут еще пять вакцинировавшихся жителей столицы

В Москве продолжает действовать программа стимулирования вакцинации от коронавируса. В среду, 30 июня, станут известны имена пяти счастливчиков, которые получат не только иммунитет к COVID-19, но и новенький автомобиль.

Победителей розыгрыша определят методом случайного выбора из списка москвичей, получивших первый компонент вакцины в период с 21 по 27 июля. Акция начнется в 19:10 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале "Москва 24". Тем, кто в этот момент не может включить телевизор, не стоит переживать: после эфира организаторы сами позвонят с номера телефона: +7 (495) 870-36-00 и объяснят, как забрать приз.

Программа стимулирования вакцинации для горожан старше 18 лет стартовала в середине июня. Первый розыгрыш ключей от автомобилей состоялся 23 июня, в нем участвовали те, кто привился с 14 по 20 июня. Проверить свои данные можно на специальном сервисе портала mos.ru.

Очередные розыгрыши призов назначены на 7 и 14 июля.

В мэрии Москвы напоминают, что параллельно действует и программа поощрения для вакцинировавшихся москвичей старше 60 лет "Миллион призов" (#ПобедимCOVIDВместе).

Источник: www.mos.ru ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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