Получила деньги: пенсионерка облапошила телефонных мошенников

Получила деньги: пенсионерка облапошила телефонных мошенников
Фото: Judith Thomandl/ imageBROKER.com/ www.globallookpress.com
Сообразительная пожилая дама сломала систему

Курьезный случай произошел в Челябинске. Лжебанкиры, уже успевшие надоесть большей части российского населения, нарвались на пенсионерку, которая сумела дать им достойный отпор и проучила на будущее.

Дело было так. Телефонные мошенники по стандартной схеме позвонили россиянке и стали запугивать ее возможной кражей денежных средств со счетов. С их слов выходило, что таинственный злоумышленник прямо сейчас пытается взломать счет 70-летней учительницы иностранных языков. Первым делом они поинтересовались, много ли денежных средств размещено на данном счете.

Опытный педагог не растерялась и с ужасом в голосе объявила мошенникам, что на там лежит целых восемь миллионов рублей. Разумеется, у преступников от предвкушения легкой наживы затряслись руки. Они тут же предложили предполагаемой жертве спасти свои сбережения, переведя их на безопасный счет, пишет агентство "Доступ 1".

Сообразительная пенсионерка не стала отказываться, однако объявила, что на ее тарифе входящие звонки платные, и вот-вот телефон отключится. Мошенники испугались, что потеряют такого крупного "клиента" и согласились пополнить баланс россиянки. В итоге педагог получила на счет 500 рублей, после чего объявила злоумышленникам, что в банке у нее хранится всего 50 рублей. Такая ситуация привела мошенника в истерику, он разорался, а после бросил трубку, передает издание URA.RU.

Кстати, совсем недавно в Белгороде накрыли банду телефонных преступников.

Источник: Доступ 1 ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость268747
Пожаловаться Ответить
Молодец бабуля.
1
новости партнеров

Евросоюз введет новые санкции против России за нарушение прав соседних стран

Брюссель готов сотрудничать с Москвой в тех сферах, где ему это выгодно

С пиратством покончено: Москва нашла эффективный способ пресечь провокации Киева в море

Стратегия России дала свои плоды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей