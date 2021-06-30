Сообразительная пожилая дама сломала систему

Курьезный случай произошел в Челябинске. Лжебанкиры, уже успевшие надоесть большей части российского населения, нарвались на пенсионерку, которая сумела дать им достойный отпор и проучила на будущее.



Дело было так. Телефонные мошенники по стандартной схеме позвонили россиянке и стали запугивать ее возможной кражей денежных средств со счетов. С их слов выходило, что таинственный злоумышленник прямо сейчас пытается взломать счет 70-летней учительницы иностранных языков. Первым делом они поинтересовались, много ли денежных средств размещено на данном счете.

Опытный педагог не растерялась и с ужасом в голосе объявила мошенникам, что на там лежит целых восемь миллионов рублей. Разумеется, у преступников от предвкушения легкой наживы затряслись руки. Они тут же предложили предполагаемой жертве спасти свои сбережения, переведя их на безопасный счет, пишет агентство "Доступ 1".

Сообразительная пенсионерка не стала отказываться, однако объявила, что на ее тарифе входящие звонки платные, и вот-вот телефон отключится. Мошенники испугались, что потеряют такого крупного "клиента" и согласились пополнить баланс россиянки. В итоге педагог получила на счет 500 рублей, после чего объявила злоумышленникам, что в банке у нее хранится всего 50 рублей. Такая ситуация привела мошенника в истерику, он разорался, а после бросил трубку, передает издание URA.RU.

Кстати, совсем недавно в Белгороде накрыли банду телефонных преступников.