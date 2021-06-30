О гусеницах и слизняках можно забыть: чем обработать растущую капусту

О гусеницах и слизняках можно забыть: чем обработать растущую капусту
Фото: Ilya Galakhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Вредителей можно прогнать с грядок с помощью эффективных народных средств

Капуста – это чуть ли не самое главное лакомство для гусениц и слизней, которые с удовольствием поедают зеленые листья, лишая при этом дачника урожая. Опытные садоводы знают, даже если кочан выглядит здоровым, внутри могут ждать неприятные гости. Но от насекомых можно не только избавиться, но и предотвратить их появление вовсе. 

Как избавиться от слизней и гусениц

Эти вредители настолько прожорливы, что могут запросто уничтожить весь урожай. Поэтому не медлите, когда увидите слизней и гусениц на грядках. 

Самый эффективный народный способ – это обычная сода. Для того, чтобы спасти капусту от нежелательных гостей, просто разведите 20 граммов хозяйственного мыла и 3 столовых ложки соды. 

Потом нужно просто обильно опрыскать капусту по листу. 

Еще один вариант – жгучий перец. Вредители не выносят его привкуса. Для этого просто на 1 литр воды возьмите 1 столовую ложку соли, сухой горчицы и красного перца. Дайте раствору настояться, а затем обработайте растения. 

Можно обойтись и без соли с перцем. Просто растворите 200 граммов горчицы в ведре горячей воды и распылите на капусту. Особое внимание уделите макушкам завязывающихся вилочков.

Нашатырный спирт тоже прогонит вредителей подальше от сочных листов. Просто растворите одну ампулу средства в воде и опрыскайте грядки. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, что можно посадить в огороде в июле

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей