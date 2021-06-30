Вредителей можно прогнать с грядок с помощью эффективных народных средств

Капуста – это чуть ли не самое главное лакомство для гусениц и слизней, которые с удовольствием поедают зеленые листья, лишая при этом дачника урожая. Опытные садоводы знают, даже если кочан выглядит здоровым, внутри могут ждать неприятные гости. Но от насекомых можно не только избавиться, но и предотвратить их появление вовсе.

Как избавиться от слизней и гусениц

Эти вредители настолько прожорливы, что могут запросто уничтожить весь урожай. Поэтому не медлите, когда увидите слизней и гусениц на грядках.

Самый эффективный народный способ – это обычная сода. Для того, чтобы спасти капусту от нежелательных гостей, просто разведите 20 граммов хозяйственного мыла и 3 столовых ложки соды.

Потом нужно просто обильно опрыскать капусту по листу.

Еще один вариант – жгучий перец. Вредители не выносят его привкуса. Для этого просто на 1 литр воды возьмите 1 столовую ложку соли, сухой горчицы и красного перца. Дайте раствору настояться, а затем обработайте растения.

Можно обойтись и без соли с перцем. Просто растворите 200 граммов горчицы в ведре горячей воды и распылите на капусту. Особое внимание уделите макушкам завязывающихся вилочков.

Нашатырный спирт тоже прогонит вредителей подальше от сочных листов. Просто растворите одну ампулу средства в воде и опрыскайте грядки.

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