"Одна смелая, другая зажатая": в Сети обсудили ведущих прямой линии

"Одна смелая, другая зажатая": в Сети обсудили ведущих прямой линии
Кадр youtube.com
По мнению зрителей, Наиля Аскер-заде боится даже слово лишнее сказать

В самом разгаре прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Ведущими стали   представительница телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская. И, по мнению пользователей Сети, журналистки уж очень сильно отличаются. 

"Блондинка с "Первого канала" смелая и живая. Даже перебивает и дополняет Путина. Наиля Аскер-заде "Россия 1" – зажатая, все читает по бумажке, голос выдержанный, не дай бог лишнее слово сказать", 

– заметили авторы телеграм-канала "Планерка". 

Однако другие пользователи сочли, что телеведущая "России" ведет себя профессионально и корректно, в отличие от своей коллеги, ответили авторы телеграм-канала "Темы. Главное (ГлавМедиа). 

О главных темах, обсуждаемых в эфире прямой линии – в трансляции "Утро.ру"

Источник: Телеграм-канал "Планерка" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость270598
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да вообще ни какие ведущие,больше кокетничают и заискивают перед гарантом,откуда их вытащили?аскер зад отстой!
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