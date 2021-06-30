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В самом разгаре прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Ведущими стали представительница телеканала "Россия" Наиля Аскер-заде и Екатерина Березовская. И, по мнению пользователей Сети, журналистки уж очень сильно отличаются.
"Блондинка с "Первого канала" смелая и живая. Даже перебивает и дополняет Путина. Наиля Аскер-заде "Россия 1" – зажатая, все читает по бумажке, голос выдержанный, не дай бог лишнее слово сказать",
– заметили авторы телеграм-канала "Планерка".
Однако другие пользователи сочли, что телеведущая "России" ведет себя профессионально и корректно, в отличие от своей коллеги, ответили авторы телеграм-канала "Темы. Главное (ГлавМедиа).
О главных темах, обсуждаемых в эфире прямой линии – в трансляции "Утро.ру".
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