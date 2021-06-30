Предсказавшая пандемию экстрасенс сделала прогноз на будущие два года

В скором времени COVID-19 превратится в легкое сезонное заболевание, считает ясновидящая

Экстрасенс Дебора Дэвис, которая предвидела пандемию коронавируса и смерть принца Филиппа, рассказала, какие события произойдут в ближайшие два года.

Британская ясновидящая отметила, что в ближайшем будущем COVID-19 никуда не денется, но пандемия со временем сойдет на нет, а коронавирус превратится в легкое сезонное заболевание.

Но при этом расслабляться пока рано, потому что в некоторых странах коварная инфекция может мутировать в форму, которую вылечить будет в разы сложнее. Из-за этого весь мир может вернуться в 2020 год, когда все было закрыто. Скорее всего, очередной локдаун все-таки будет.

Это в итоге приведет к тому, что люди пересмотрят свое отношение к социальной дистанции и ношению масок. Не исключено, что средства индивидуальной защиты станут обязательным аксессуаром.

Что касается отношений в королевской семье, там тоже грядут перемены. Правда, положительные. По словам Дэвис, Гарри и Уильям смогут найти общий язык. Высока вероятность, что герцог Сассекский вернется в Лондон, но его супруга Меган Маркл будет держаться подальше от Букингемского дворца.

"Меган Маркл будет продолжать дистанцироваться от всех членов королевской семьи, независимо от того, восстанавливает ли принц Гарри отношения",

– рассказала экстрасенс.

Еще один прогноз был связан с НЛО. Ясновидящая предсказала, что в будущем общественность узнает больше о существовании инопланетян.

Ранее ливанская предсказательница озвучила прогноз для России и мира на 2021 год. По ее словам, ситуация в мире только ухудшится.