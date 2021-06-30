Помимо заботы о почве, на которой растет овощ, нужно не забывать и про листочки

Не каждый дачник решается посадить баклажаны. Однако те, кто любит этот овощ, очень хотят получить обильный урожай. Чтобы вырастить крупные плоды, нужно вовремя подкормить растение. Как правило, делают это трижды за сезон.

Когда и чем подкормить баклажаны

Первый раз вносить удобрение стоит через неделю после высадки рассады – в это время растению нужно минеральное удобрение, например, азот. Для этого можно настоять бочку крапивы: четыре килограммы зелени, пол литра коровяка, один стакан золы, все это залить водой. Смесь должна настояться неделю, затем разбавлять водой в соотношении 1 к 3.

Вторая подкормка – точно такая же – и вносится через две недели после первой. Также важно опрыскивать листья.

Сделать это можно следующим составом. Нужно 10 литров воды, одну столовую ложку мочевины, одну столовую ложку сульфата кальция, пять граммов порошка борной кислоты и немного марганцовки, чтобы раствор стал розовым. Все смешать и опрыскивать листья.



Третий раз – также спустя две недели, когда происходит массовое цветение и начинается плодоношение. В это время растению нужен калий и фосфор. Например, берем пол литра птичьего помета, 250 мл нитрофоски и залить водой. Настаивается смесь пять дней, потом разбавляется водой в соотношении 1 к 1.



