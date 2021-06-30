Путин уточнил наличие 46 млрд рублей на выплаты беременным и одиноким родителям

Изменения в законодательстве РФ, необходимые для выплаты доппособий, обеспечила "Единая Россия"

На дополнительные меры финансовой поддержки родителей-одиночек и беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в 2021 г. потребуется около 46 млрд рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии 30 июня. Деньги уже зарезервированы в бюджете в полном объеме.

Предложение "Единой России" по новым социальным выплатам президент озвучил в ходе Послания Федсобранию – 2021. Думская фракция "Единой России" подготовила соответствующий документ, который вносил поправки в существующее законодательство. В мае закон был принят парламентом и утвержден главой государства. В итоге с 1 июля 2021 года граждане смогут получить новые выплаты.

"В первый год по первым двум категориям: по беременным женщинам, которые встали в ранние сроки беременности на учет и на вторую категорию (– одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 17 лет – прим.ред.) предусмотрено 46 млрд рублей. Вчера говорил с министром финансов, деньги зарезервированы",

– подтвердил Владимир Путин. По его словам, в следующем году на данные выплаты потребуется сумма побольше, но все деньги будут выплачены в полном объеме, проблем не предвидится.

В среду, 30 июня 2021 г., президент Владимир Путин отвечал на вопросы россиян в ходе прямой линии. Поскольку в 2020г. из-за пандемии коронавируса такое мероприятие не проводилось, у населения накопилось много жалоб и просьб к главе государства.