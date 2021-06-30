Учительница прокомментировала информацию об угрозе увольнения из-за обращения ее супруга к Путину

Преподавательница московской школы опровергла новость, распространившуюся в СМИ

Сегодня, 30 июня, во время прямой линии к президенту России Владимиру Путину обратился супруг учительницы из московской школы. Мужчина рассказал главе государства, что работодатели его жены требуют от нее привиться от коронавируса, несмотря на медотвод. Позже в СМИ появились данные о том, что женщину пригрозили уволить.

Сама учительница поспешила прокомментировать эту информацию АГН "Москва". Она уточнила, что ей не угрожали увольнением ни при разговоре о вакцинации, ни после обращения ее мужа к президенту.

Женщина призналась, что сложившаяся ситуация ее волнует, ведь подобное происходит не каждый день. Учительница пояснила, что с директором школы они обсудили этот вопрос корректно, и уточнила, что они друг друга поняли. Также женщина рассказала – после прямого эфира ее супруг не говорил никому об угрозах увольнения. На выходных ему звонили, но он от комментариев отказался. Преподавательница удивилась тому, что СМИ по непонятной причине решили, что ей угрожали увольнением.