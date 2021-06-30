В Турции рассказали о правиле въезда для российских туристов

Кто может посетить турецкие курорты, разъяснил глава местного МИД

Мевлют Чавушоглу на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым разъяснил правила въезда в Турцию для российских туристов.

По его словам, привившихся россиян будут пускать в страну, передает РИА "Новости". Таким образом, путешественникам нужно иметь документы о вакцинации зарегистрированного в РФ препарата или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, уточняет RT.

Напомним, авиасообщение между странами возобновилось с 22 июня. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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