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Мевлют Чавушоглу на встрече с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым разъяснил правила въезда в Турцию для российских туристов.
По его словам, привившихся россиян будут пускать в страну, передает РИА "Новости". Таким образом, путешественникам нужно иметь документы о вакцинации зарегистрированного в РФ препарата или отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, уточняет RT.
Напомним, авиасообщение между странами возобновилось с 22 июня.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города