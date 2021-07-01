Вместо традиционного анекдота: Норкин задал Путину неожиданный вопрос после прямой линии

Вместо традиционного анекдота: Норкин задал Путину неожиданный вопрос после прямой линии
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Нужную информацию телеведущего попросил узнать друг

Накануне состоялась прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой россияне задали президенту несколько миллионов вопросов. Далеко не все граждане смогли получить ответы, однако некоторые все же нашли способ достучаться до главы страны. Один из друзей, например, попросил озвучить Андрея Норкина его вопрос в эфире передачи "Место встречи". 

Выпуск был посвящен прямой линии. Возможно по этой причине вместо традиционного анекдота от ведущего в конце эфира прозвучал вопрос, который Норкин получил от известного человека и давнего поклонника программы.

Оказалось, что незадолго до этого журналист получил сообщение от Владимира Винокура.

"По этому сообщению я понял, что Владимир Натанович внимательно следит за событиями, которые происходят вокруг нас, в нашей стране",

– продолжил Норкин. 

В своем послании эстрадный артист признался, что всю свою жизнь мечтал выступать на сцене МХАТа, поэтому и хотел узнать у Владимира Владимировича, возможно ли это. 

Возможно, таким образом народный артист решил тонко намекнуть на Ольгу Бузову, которая теперь является актрисой легендарного театра. Многих именитых артистов возмутило, что теледива, у которой нет профессионального образования, играет во МХАТе. 

Однако руководство театра, судя по всему, в восторге, ведь после сенсационного выступления МХАТ решил продлить с экс-ведущей "Дома-2" контракт на следующий театральный сезон.

Источник: "Место встречи"
Юлия МИХАЙЛОВА

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