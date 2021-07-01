"Время для Новой Москвы": партия "Новые люди" раскрыла главные преимущества малоэтажного жилья

"Время для Новой Москвы": партия "Новые люди" раскрыла главные преимущества малоэтажного жилья
Валентин Игнатьев Фото: Пресс-служба
Инициаторы намерены претворить в жизнь "американскую мечту" для россиян

При обсуждении темы об удаленных от гигантских городов поселений многие начинают вспоминать об "американской мечте", которая строится во многом на фантазиях о личном и комфортном жилье. Однако в реалиях россиян зеленая лужайка с двухэтажным домом ассоциируется с классом обеспеченных людей. Среднестатистическая семья в стране живет в однушке, расположенной где-то в примкадье.  "Новые люди" же хотят изменить эти представления, сделав малоэтажное строительство для населения доступным и реальным.

Проект предполагает строительство невысоких домов за пределами мегаполисов с комфортными микрорайонами, где дети смогли бы весело и спокойно проводить время. А люди жили, не испытывая бытовых недостатков в своей квартире, говорит кандидат от "Новых людей", эксперт по международным отношениям, экономист Валентин Игнатьев.

Такая концепция поможет перезапустить производственные предприятия, обновить банковский сектор. Эксперт напомнил, что концепция "американской мечты" сравнительно молода – она появилась на свет в послевоенные годы.

Фото: Пресс-служба

В России тоже предпринимались попытки по воплощению этой идеи в реальность – Столыпин разработал идею по переселению крестьян и формированию фермерства, а затем уже советское руководство решило построить "хрущевки", благодаря которым население после войны обеспечили собственными квартирами.

В этих домах живет сегодня и молодое поколение. Мэр столицы Сергей Собянин претворил в жизнь лужковскую программу по реновации, в рамках которой предполагается "локальное переселение" из устаревших пятиэтажных коробок в новые дома.

Фото: Пресс-служба

Однако, считает Игнатьев, не все так гладко, как хотелось бы: новое жилье построено из дешевого материала, качество часто страдает за отсутствием контроля. В Перово, например, есть образцы с продуваемыми щелями и плесенью, а это образцово-показательный дом, прямо напротив Управы.

Однопартиец Игнатьева Даниил Махницкий, участвующий на выборах в Новомосковском округе, поддержал коллегу. Он привел в качестве аргумента криминогенность и здоровье населения, которые часто страдают в условиях высокоэтажных зданий.

"Пришло время Новой Москвы", – высказался кандидат от "Новых людей".

Малоэтажное жилье же гораздо безопаснее – площадь безлюдного потенциально-опасного пространства меньше, между зданиями нет нефункциональных территорий. А статистика говорит о том, что жители высоток чаще ходят к врачам.

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