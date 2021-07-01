Россиян "обрадовали" резким ростом цен на молоко

Стоимость важного для жизни продукта подскочит на целых 10%

Жизнь в нашей стране дорожает из года в год. Уровень зарплат особо не меняется, зато числа на ценниках неизменно идут вверх. Так, стало известно, что в ближайшее время серьезно подорожает базовый продукт питания – молоко.

Производители чувствуют, что недополучают прибыли, которые хотелось бы иметь с этого выгодного бизнеса. Так что уже к осени цены подскочат на 7-10%. Такими радостными известиями поделился глава организации "Молвест" Анатолий Лосев, пишет "РБК".

Будущий рост цен бизнесмен объясняет тем, что сырье для производства молока за последние годы существенно подорожало, отмечает интернет-издание URA.RU.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время россиян ждет очередное увеличение ставок на ипотечные кредиты.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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