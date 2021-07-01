Москва вошла в тройку самых привлекательных для жителей мегаполисов мира

Столица РФ поделила первое место по "качеству жизни" с Лондоном в рейтинге BCG

Москва вошла в ТОП-3 рейтинга мегаполисов мира по уровню привлекательности для жителей по версии Boston Consulting Group (BCG). Столица России получила высший балл по комфортности среды.

При составлении рейтинга Cities of Choice аналитики BCG сравнивали 16 ведущих мировых мегаполисов по 155 индикаторам и опросу 25 тысяч жителей. Исследование проводилось по пяти направлениям на основе данных, полученных за 2020 год и часть 2021 года.

Так, по качеству жизни, в том числе доступности и уровню инфраструктуры и услуг, равные высшие баллы получили Москва и Лондон. При этом по показателю "общественные зоны" Москва однозначно лидирует.



Высоко оценили российскую столицу по показателям образования, экологии и защиты от чрезвычайных ситуаций. А вот по скорости изменений в городе она заняла четвертое место, тут тройку лучших составили Шанхай, Пекин и Сингапур.

В то же время Москва заметно отстает от лидеров по показателю "отношения с властью". Здесь оценивался уровень доверия жителей к властям, возможность установления диалога, когда каждый горожанин может быть уверен, что его мнение будет услышано и принято во внимание.

Исследование BCG показало, что в этом отношении Москве есть, куда стремиться: по количеству баллов она расположилась в нижней половине списка. Хуже показатели только в Шанхае, Берлине, Пекине, Токио, Мехико и Сан-Паулу. Впрочем, аналитики BCG отметили, что Москва, Шанхай и Пекин последовательно улучшают свои позиции по этому критерию.

"Москва сейчас является самым быстроразвивающимся мегаполисом северного и западного мира. Быстрее, может быть, развиваются только отдельные китайские города, но их вообще тяжело сравнивать",

– комментирует управляющий партнер Colliers Николай Казанский. По его словам, у Москвы был "достаточно низкий старт", но за последние десять лет было много сделано, особенно в сфере общественного транспорта, общественных пространств. Поэтому данный рейтинг он считает справедливым, передает РБК.