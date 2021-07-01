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Необычная история принцессы Дианы до сих пор трогает сердца миллионов людей. Необычная бунтарка будто бы сбежала из сказок: вот она работает няней, а спустя время уже стоит в свадебном платье рядом с принцем Чарльзом. Но, к сожалению, привычного "долго и счастливо" не случилось.
Да и в целом жизнь леди Ди нельзя назвать сказочной. В детстве будущая принцесса мечтала стать балериной, но из-за высокого роста о карьере танцовщицы пришлось забыть. Неясно, что стало причиной, но, как выяснилось уже после ее смерти, с 8 лет Диана страдала булемией. Аппетит у королевской особы был хороший, но поправляться она не хотела.
В семье в принцессы тоже были проблемы. Однажды мать Дианы изменила супругу, который порой поднимал на нее руку. Но первый факт дал мужчине преимущество в суде, благодаря чему он получил опеку над детьми и отправил их в школу-интернат, а сам женился во второй раз.
Отношения Чарльза с будущей женой начались с подачи Букингемского дворца. Тогда принцу искали подходящую партию. Выбор пал на Диану. И после пары "случайных" встреч все британские СМИ писали исключительно о новой пассии наследника престола.
Свадьба состоялась после того, как отец написал Чарльзу письмо, в котором просил его защитить честь девушки. Решив, что это приказ, принц сделал Диане предложение. Но только вот новоиспеченный муж по-прежнему испытывал чувства к давней подруге Камилле, с которой у них был бурный роман.
А вот с леди Ди большой любви не случилось. Поговаривали, что Диана и Чарльз страдали в обществе друг друга. Брак начал трещать по швам после рождения сыновей. Позже принц признался, что жалеет о том, что его брак с королевой сердец состоялся.
Позже принцесса начала чувствовать себя невероятно одиноко, находясь во дворце. Ей казалось, что ее окружают одни враги. В итоге тех, кто ей не нравился, попросту увольняли. Ревновала Диана Чарльза даже к собаке или его хобби.
В итоге королевская особа решила посвятить себя помощи людям: занялась благотворительностью, начала посещать больницы, жертвовала средства на борьбу со смертельными заболеваниями. Но, кажется, что это лишь усугубило ее внутренние проблемы.
В том скандальном интервью, в котором она обвинила мужа в измене и сама призналась в неверности, стало точкой невозврата. В 1996 году Диана и Чарльз получили официальное разрешение на развод, лишили королевского титула.
После расставания папарацци начали следить за каждом шагом королевых людских сердец, хотя леди Ди очень надеялась, что ее наконец оставят в покое.
31 августа 1997, пытаясь скрыться от преследовавших ее журналистов, принцесса Диана погибла в результате аварии в Париже.
Ранее журналисты узнали о последних словах леди Ди.
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