Леди Ди часто помогала людям решать их проблемы, но при этом не могла справиться со своими собственными

Необычная история принцессы Дианы до сих пор трогает сердца миллионов людей. Необычная бунтарка будто бы сбежала из сказок: вот она работает няней, а спустя время уже стоит в свадебном платье рядом с принцем Чарльзом. Но, к сожалению, привычного "долго и счастливо" не случилось.

Да и в целом жизнь леди Ди нельзя назвать сказочной. В детстве будущая принцесса мечтала стать балериной, но из-за высокого роста о карьере танцовщицы пришлось забыть. Неясно, что стало причиной, но, как выяснилось уже после ее смерти, с 8 лет Диана страдала булемией. Аппетит у королевской особы был хороший, но поправляться она не хотела.

В семье в принцессы тоже были проблемы. Однажды мать Дианы изменила супругу, который порой поднимал на нее руку. Но первый факт дал мужчине преимущество в суде, благодаря чему он получил опеку над детьми и отправил их в школу-интернат, а сам женился во второй раз.

Отношения Чарльза с будущей женой начались с подачи Букингемского дворца. Тогда принцу искали подходящую партию. Выбор пал на Диану. И после пары "случайных" встреч все британские СМИ писали исключительно о новой пассии наследника престола.

Свадьба состоялась после того, как отец написал Чарльзу письмо, в котором просил его защитить честь девушки. Решив, что это приказ, принц сделал Диане предложение. Но только вот новоиспеченный муж по-прежнему испытывал чувства к давней подруге Камилле, с которой у них был бурный роман.

А вот с леди Ди большой любви не случилось. Поговаривали, что Диана и Чарльз страдали в обществе друг друга. Брак начал трещать по швам после рождения сыновей. Позже принц признался, что жалеет о том, что его брак с королевой сердец состоялся.

Позже принцесса начала чувствовать себя невероятно одиноко, находясь во дворце. Ей казалось, что ее окружают одни враги. В итоге тех, кто ей не нравился, попросту увольняли. Ревновала Диана Чарльза даже к собаке или его хобби.

В итоге королевская особа решила посвятить себя помощи людям: занялась благотворительностью, начала посещать больницы, жертвовала средства на борьбу со смертельными заболеваниями. Но, кажется, что это лишь усугубило ее внутренние проблемы.

В том скандальном интервью, в котором она обвинила мужа в измене и сама призналась в неверности, стало точкой невозврата. В 1996 году Диана и Чарльз получили официальное разрешение на развод, лишили королевского титула.

После расставания папарацци начали следить за каждом шагом королевых людских сердец, хотя леди Ди очень надеялась, что ее наконец оставят в покое.

31 августа 1997, пытаясь скрыться от преследовавших ее журналистов, принцесса Диана погибла в результате аварии в Париже.

Ранее журналисты узнали о последних словах леди Ди.