В США решили не афишировать свою деятельность в космосе

Американцы продолжают наращивать свою мощь в космическом пространстве. Так, выяснилось, что недавно они запустили с борта Международной космической станции спутник. Любопытно, что американские умельцы провернули данную операцию в тайне. Происходящее нигде не афишировалось и в целом должно было пройти незамеченным.



Однако информация о пуске спутника все же просочилась в интернет-пространство. Сообщается, что новый аппарат назвали BD-28. Космический объект принадлежит американцам, так что сомнений в том, кто запустил его на просторы вселенной, нет. Впрочем, опять же, никакие официальные подтверждения о пуске спутника американская сторона не давала.

Как отмечает РИА "Новости", в обычном режиме спутники с принадлежащей американцам части МКС запускают при помощи платформ, которые выносят за пределы станции с помощью манипуляторов.

По мнению опытного специалиста в сфере космонавтики Джонатана МакДауэлла, этот спутник мог быть запущен частной компанией Соединенных Штатов, которая пока желает сохранить свою деятельность в тайне.

Напомним, чуть больше месяца назад на американской части МКС случилось чрезвычайное происшествие. Тогда у американцев испортилась система водоснабжения. Сообщалось, что причиной неисправности подачи воды могла стать утечка.