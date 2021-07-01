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Американцы продолжают наращивать свою мощь в космическом пространстве.
Так, выяснилось, что недавно они запустили с борта Международной космической
станции спутник. Любопытно, что американские умельцы провернули данную операцию
в тайне. Происходящее нигде не афишировалось и в целом должно было пройти
незамеченным.
Однако информация о пуске спутника все же просочилась в интернет-пространство. Сообщается, что новый аппарат назвали BD-28. Космический объект принадлежит американцам, так что сомнений в том, кто запустил его на просторы вселенной, нет. Впрочем, опять же, никакие официальные подтверждения о пуске спутника американская сторона не давала.
Как отмечает РИА "Новости", в обычном режиме спутники с принадлежащей американцам части МКС запускают при помощи платформ, которые выносят за пределы станции с помощью манипуляторов.
По мнению опытного специалиста в сфере космонавтики Джонатана МакДауэлла, этот спутник мог быть запущен частной компанией Соединенных Штатов, которая пока желает сохранить свою деятельность в тайне.
Напомним, чуть больше месяца назад на американской части МКС случилось чрезвычайное происшествие. Тогда у американцев испортилась система водоснабжения. Сообщалось, что причиной неисправности подачи воды могла стать утечка.
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