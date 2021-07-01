Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
Кабинет министров утвердил документ о пролонгации льготной программы
жилищного кредитования. Преференции для некоторых категорий граждан будут
действовать вплоть до 1 июля 2022 года.
Документ о решении российского правительства опубликован на официальном сайте кабмина.
Так, обзавестись жилыми метрами теперь можно по ставке до 7% годовых. Изменилась также максимальная сумма займа – во всех российских субъектах она не должна превышать трех миллионов рублей, пишет URA.RU.
Тем временем, стандартные условия по ипотечному кредитованию только ухудшаются. Так, главные банки России уже существенно подняли свои ставки.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города