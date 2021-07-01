Однако некоторые условия были пересмотрены

Кабинет министров утвердил документ о пролонгации льготной программы жилищного кредитования. Преференции для некоторых категорий граждан будут действовать вплоть до 1 июля 2022 года.



Документ о решении российского правительства опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, обзавестись жилыми метрами теперь можно по ставке до 7% годовых. Изменилась также максимальная сумма займа – во всех российских субъектах она не должна превышать трех миллионов рублей, пишет URA.RU.

Тем временем, стандартные условия по ипотечному кредитованию только ухудшаются. Так, главные банки России уже существенно подняли свои ставки.