Кабмин продлил программу льготной ипотеки

Однако некоторые условия были пересмотрены

Кабинет министров утвердил документ о пролонгации льготной программы жилищного кредитования. Преференции для некоторых категорий граждан будут действовать вплоть до 1 июля 2022 года.

Документ о решении российского правительства опубликован на официальном сайте кабмина.

Так, обзавестись жилыми метрами теперь можно по ставке до 7% годовых. Изменилась также максимальная сумма займа – во всех российских субъектах она не должна превышать трех миллионов рублей, пишет URA.RU.

Тем временем, стандартные условия по ипотечному кредитованию только ухудшаются. Так, главные банки России уже существенно подняли свои ставки.

Источник: Правительство РФ ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Первая за два года прямая линия с Путиным: на что жалуются россияне

Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает

Пострадают все: на Россию надвигается ипотечный кризис "американского" типа

Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей