Подойдет всем: раскрыт универсальный способ обогащения

Грамотное инвестирование спасет от бедности

На фоне бесконечного роста цен на продукты и удорожания жизни в целом многие россияне начинают опасаться серьезного ухудшения своего финансового положения. Однако, опытные в денежной сфере эксперты убеждены, что при небольших затратах времени и усилий каждый может обеспечить себе нормальный уровень существования.

Так, в беседе с изданием "Прайм" специалист по капиталам Артем Тузов объявил, что инвестиции в размере 10-20% от ежемесячного заработка могут стать отличной базой для будущего богатства.

При этом, для того чтобы поправить свое материальное положение, необходимо приобрести финансовую грамотность, а также избавиться от "токсичных" кредитных обязательств, отмечает телеканал "360".

Источник: Прайм ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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