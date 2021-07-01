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На фоне бесконечного роста цен на продукты и удорожания жизни в целом
многие россияне начинают опасаться серьезного ухудшения своего финансового
положения. Однако, опытные в денежной сфере эксперты убеждены, что при
небольших затратах времени и усилий каждый может обеспечить себе нормальный
уровень существования.
Так, в беседе с изданием "Прайм" специалист по капиталам Артем Тузов объявил, что инвестиции в размере 10-20% от ежемесячного заработка могут стать отличной базой для будущего богатства.
При этом, для того чтобы поправить свое материальное положение, необходимо приобрести финансовую грамотность, а также избавиться от "токсичных" кредитных обязательств, отмечает телеканал "360".
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города