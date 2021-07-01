Собянин объяснил порядок ревакцинации в Москве

Собянин объяснил порядок ревакцинации в Москве
Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы /АГН Москва
Укрепить иммунный ответ к коронавирусу рекомендовано спустя полгода после первой прививки или болезни

С 1 июля в Москве начинается ревакцинация от COVID-19. Она доступна гражданам, которые привились от коронавируса более полугода назад. Это позволит поднять до нужного уровня количество антител в организме, что особенно важно на фоне распространения более агрессивного штамма "дельта", пояснил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве массовая вакцинация стартовала в начале декабря прошлого года. Соответственно, у многих прошло больше шести месяцев после прививки. Это значит, что уровень антител снизился. В обычных условиях и такого уровня было бы достаточно, чтобы защититься от болезни. Но не сейчас, когда слишком много источников распространения вируса вокруг. Тем более что коронавирус мутирует, и разбушевавшийся сейчас индийский штамм "дельта" намного агрессивнее чем первоначальный "уханьский" вариант COVID-19.

Укрепить иммунитет поможет ревакцинация, подчеркивают врачи. Это даст возможность защитить себя и близких от болезни, которая день ото дня становится все заразнее и опаснее.

"Прошу вас, не пренебрегайте возможностью получить дополнительную защиту от вируса. Это крайне важно в условиях распространения более агрессивного, из-за которого болезнь у многих людей протекает гораздо тяжелее",

– обратился Сергей Собянин к москвичам, отметив, что сам уже сделал повторную прививку.

Пройти ревакцинацию в Москве с 1 июля можно без записи в 8 павильонах "Здоровая Москва". С 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в 12 городских поликлиниках.

Для ревакцинации подходит любая зарегистрированная в РФ вакцина, независимо от того, какой препарат был поставлен в первый раз. В Москве, например, сейчас на выбор предлагается двухкомпонентная вакцина "Спутник V" или однокомпонентная вакцина "Спутник Лайт", сообщил Собянин. "Спутник Лайт" доступен и для вакцинации работающих в РФ иностранцев.

Вакцинироваться необходимо и людям, ранее перенесшим заболевание. Наличие антител не является противопоказанием. Напротив, вакцина поможет укрепить ослабленный иммунитет.

Медики подчеркивают: главная задача сегодня – остановить распространение эпидемии и прервать цепочку мутаций вируса. Когда этого удастся добиться, прививаться от коронавируса будет достаточно, как от гриппа, раз в год. Но пока с учетом сложной эпидситуации ставить вакцину лучше раз в полгода.

По последним данным, 90% заболевших в Москве сейчас заражены индийским вариантом COVID-19 "дельта" и его следующей мутацией "дельта+". Этот штамм более заразен, а болезнь протекает стремительнее: если раньше период от легкого недомогания до тяжелого длился около 10 дней, то сейчас резкое ухудшение состояния происходит за 3-4 дня. Уровень летальности также вырос с 2% до 4%. Накануне в России скончались от ковида 669 человек.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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