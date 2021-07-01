Мэр обратился к работникам туристической сферы с важной просьбой

В Судаке могут ввести очередной локдаун из-за резкого увеличения числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава городской администрации города Игорь Степиков.

"Судак оказался в зоне риска, и существует высокая вероятность введения на нашей территории режима строгого локдауна. Не мне вам объяснять, какие могут быть последствия, если такое решение будет принято",

– написал чиновник на своей странице в "Фейсбуке", добавив, что в этом случае работникам курортно-туристической сферы придется непросто.

Чтобы избежать карантина, градоначальник попросил не нарушать введенные ограничения и следовать установленным правилам. Также Степиков призвал активнее участвовать в вакцинации, а в особенности работников сферы обслуживания.

С аналогичной просьбой глава администрации Судака обратился к туристам, попросив их не забывать о социальной дистанции и масочном режиме. Если Степиков не будет услышан, тогда Судак придется закрыть для отдыхающих. "Давайте сделаем все возможное, чтобы курортный сезон в Судаке прошел без осложнений и чрезвычайных мер", – подытожил чиновник.

Ранее власти Ямало-Ненецкого автономного округа изменили правила въезда в регион. Нововведения вступят в силу уже 3 июля. Теперь на Ямал смогут попасть только вакцинированные граждане или россияне с отрицательным ПЦР-тестом, который был сделан не позднее чем за три дня до приезда.