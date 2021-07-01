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Портал государственных услуг в последние годы стал пользоваться огромной популярностью. В частности, на ресурсе можно подать заявку на получение пособий и различных выплат. Однако сейчас эта функция оказалась заблокирована для жителей России.
Россияне пытаются оформить заявление на социальные пособия, однако поголовно сталкиваются с проблемой: внести данные в строку с наименованием органа ЗАГС, выдавшего свидетельство о браке или о рождении ребенка, невозможно.
Разумеется, для успешного оформления пособий необходимо заполнить все строки. В частности, ту, которая казалась недоступной.
Расстроенные сложившимся положением дел жители России объясняют, что после внесения названия органа ЗАГС ресурс начинает поиск данного ведомства, однако спустя некоторое время "приходит к выводу", что такого учреждения не существует.
Журналисты издания URA.RU уже отправили соответствующий запрос в профильное ведомство – Минцифры. Пока в кабинете министров ответ на мучающий россиян вопрос не дали.
К слову, недавно глава правительства Михаил Мишустин объявил о новом механизме начисления пенсий. Соблюдение прав предпенсионеров в России возьмут на особый контроль.
Вопросы продолжат принимать, пока президент отвечает
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города