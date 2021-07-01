Пособия недоступны: россияне жалуются на массовый сбой на "Госуслугах"

Пособия недоступны: россияне жалуются на массовый сбой на "Госуслугах"
Фото: Мобильный репортер /АГН Москва
Оформить социальные выплаты не представляется возможным

Портал государственных услуг в последние годы стал пользоваться огромной популярностью. В частности, на ресурсе можно подать заявку на получение пособий и различных выплат. Однако сейчас эта функция оказалась заблокирована для жителей России.

Россияне пытаются оформить заявление на социальные пособия, однако поголовно сталкиваются с проблемой: внести данные в строку с наименованием органа ЗАГС, выдавшего свидетельство о браке или о рождении ребенка, невозможно.

Разумеется, для успешного оформления пособий необходимо заполнить все строки. В частности, ту, которая казалась недоступной.

Расстроенные сложившимся положением дел жители России объясняют, что после внесения названия органа ЗАГС ресурс начинает поиск данного ведомства, однако спустя некоторое время "приходит к выводу", что такого учреждения не существует.

Журналисты издания URA.RU уже отправили соответствующий запрос в профильное ведомство – Минцифры. Пока в кабинете министров ответ на мучающий россиян вопрос не дали.

К слову, недавно глава правительства Михаил Мишустин объявил о новом механизме начисления пенсий. Соблюдение прав предпенсионеров в России возьмут на особый контроль.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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Шаман
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Если уж прямая линия шла через ужасное техническое обеспечение, то что вы хотите от гос-услуг. попробуйте в 2 часа ночи, может нагрузка на сервер будет меньше и удасться что-то.
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