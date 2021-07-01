Россия рискует остаться без редкоземельных металлов

Единственное в РФ предприятие, производящее РЗМ, контролируют зарубежные структуры

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в Перми назначил на 4 августа 2021 г. рассмотрение апелляционной жалобы проживающего в Австрии бизнесмена Петра Кондрашева. Он оспаривает лишение его права голоса по акциям Соликамского магниевого завода (СМЗ) и входящего в его структуру Ловозерского ГОК.

Права голоса по 65% акций крупнейшего в России предприятия по производству магния Кондрашев и аффилированные с ним лица были лишены по иску Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Ведомству удалось доказать, что контроль над предприятием был получен незаконно.

Корни этой истории уходят в 2014 год, когда кипрские компании Slontecco, Volesko и Fullcircle приобрели у зарегистрированных на Кипре структур Сулеймана Керимова в общей сложности 57,4% акций СМЗ. Деньги для этой сделки дала компания Prenston Enterprise Ltd с бенефициаром Петром Кондрашевым, сообщает Лента.ру.

В 2016 году акции СМЗ в ходе нескольких сделок перешли от кипрских компаний Петру Кондрашеву (24%), Тимуру Старостину (25%) и Сергею Кирпичеву (8,4%).

ФАС настаивает: сделки были проведены с нарушением закона. По данным ведомства, Slontecco, Volesko, Fullcircle и Prenston являются одной группой лиц с Петром Кондрашевым. А поскольку СМЗ считается стратегическим предприятием, то для приобретения контрольного пакета акций иностранные инвесторы должны были получить согласие правительственной комиссии, а этого сделано не было.

В итоге судебным решением сделки от 2016 г. были признаны недействительными. Но вернуть акции прежнему владельцу невозможно: Slontecco, Volesko и Fullcircle сами приобрели их в 2014 г. в обход российского закона об иностранных инвестициях, а компании, которые им продали акции, давно ликвидированы. Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: с одной стороны, суд лишил Кондрашева, Кирпичева и Старостина права голоса по акциям, с другой – они продолжают числиться их владельцами и получать дивиденды.

Более того, продукция холдинга поставляется в США на предприятия, где производят высокотехнологичное оружие. По данным The Moscow Post, решение по контрактам с американцами принимал лично Кондрашев как контролирующий акционер. В том числе речь о лопаритовой руде, в состав которой входят такие уникальные редкие и редкоземельные металлы (РЗМ) как титан, тантал, ниобий, лантан, церий, празеодим, неодим, самарий, европий и гадолиний.

Эти РЗМ применяются сегодня в техникостроении, в производстве боевых самолетов шестого поколения, современных видов топлива, систем противоракетной обороны и проч. Большинство этих металлов добывается в Китае, что дает право Пекину диктовать свои условия Вашингтону и остальному миру. Но лопаритовая руда добывается только на Ловозерском месторождении, что позволяет России оставаться конкурентоспособной на мировом рынке современных технологий.

Ситуация, когда стратегическая продукция из России уходит в США, где делают оружие для НАТО, уже является весьма тревожной. Но проблема усугубляется тем, что предприятие оказалось на грани выживаемости: в его безопасность и условия труда средства сейчас никто не вкладывает, оборудование часто ломается, постоянно происходят ЧП разного масштаба. В бюджет Пермского края отчисления идут мизерные, зарплата работникам выплачивается крайне низкая. На это обращал ранее один из небольших акционеров предприятия Михаил Дворкович. По его данным, практически все средства, полученные от деятельности холдинга, выводятся мажоритарными акционерами за рубеж.

Сейчас ФАС борется за признание нарушения закона № 57-ФЗ при совершении сделки по передаче контроля над ООО "Ловозерский ГОК" группе иностранных компаний под руководством Петра Кондрашева. В 2019 г. Арбитражный суд Мурманской области в иске отказал, указав, что обороноспособность страны и безопасность государства не относятся к числу нематериальных благ. Однако ФАС удалось отстоять свою точку зрения, и решением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 17 июня 2021 года дело вернули на новое рассмотрение Арбитражным судом Мурманской области.

Но пока продолжаются длительные судебные тяжбы, среди горняков, работающих на месторождении, зреет социальный бунт: они устали жить и работать в нечеловеческих условиях, постоянно рискуя здоровьем и жизнью, а другой работы в районе нет. Да и ситуация с безопасностью на шахтах с каждым днем усугубляется. Авария же не просто оставит Россию без уникального сырья, но и может привести к экологической катастрофе с непредсказуемыми последствиями.

"Если не произойдет немедленного вмешательства органов безопасности России, это приведет к полной потере стратегической отрасли производства редких и редкоземельных металлов, – считает Артем Деев. – А Россия навсегда попадет в список безвозвратно отставших стран, потеряв имеющиеся возможности в развитии отечественной высокотехнологичной промышленности и попадет в полную зависимость от Китая и западных стран".