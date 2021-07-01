Капитана ВМФ оштрафовали за обман с коронавирусом

Капитана ВМФ оштрафовали за обман с коронавирусом
Фото: Aleksander Polyakov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Офицер три месяца прикидывался больным, чтобы уклониться от службы

Офицер ВМФ РФ признан виновным в подлоге документов и обмане руководства: в течении трех месяцев он сообщал на службу, что болен коронавирусом, а на самом деле отдыхал и колесил по стране.

Как было установлено, капитан 3 ранга Кирилл Мальков симулировал болезнь, чтобы не ходить на работу. Осенью прошлого года он отправился в командировку, откуда сообщил на службу, что заболел коронавирусом. В итоге на больничном офицер пробыл с 10 сентября по 2 декабря 2020 года и в качестве подтверждения представил справки от врача.

Однако оказалось, что документы фальшивые: их Мальков просто купил. Сам же он во время так называемой "болезни" успел побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре, передает Общественная служба новостей.

Решением Северодвинского гарнизонного военного суда офицер признан виновным в уклонении от службы и подлоге документов, сообщили в СК. Теперь в течение 9 месяцев 15% его дохода будет уходить в казну государства. Кроме того в этот период Мальков не может быть продвинут по службе и этот срок не будет зачтен в выслугу лет для присвоения очередного звания.

Ранее в Москве приняли решение пускать в залы кафе и ресторанов только по QR-кодам, которые можно оформить в поликлинике, на сайте госуслуг или в электронной медкарте. Бумажные справки и сертификаты без кодов не принимаются.

Источник: ГВСУ СК РФ ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ

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