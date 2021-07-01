Команду художника преследовали несчастья

Группа активистов во главе с известным скульптором Григорием Масленниковым осуществила давнюю мечту людей, до сих пор с печалью вспоминающих о страшной трагедии, которая более 60 лет назад произошла на перевале Дятлова. Наконец-то на этом месте в память о погибших туристах был установлен монумент. Однако при выполнении этой миссии не обошлось без необычных явлений и таинственных предзнаменований.



Четырехметровую скульптуру весом в полтонны необходимо было доставить через труднопроходимую местность к перевалу. Команда скульптора успешно справилась с этой задачей и сейчас необычный монумент расположился на памятном месте. В основе скульптуры – скала, через которую будто бестелесные проходят человеческие фигуры.

По мнению руководителя отряда активистов, во время пути до перевала некто бесплотный помогал им справляться с трудностями. Григорий поведал, что в дороге у них постоянно случались неприятности.

Мало того, что путь до перевала занимает большое количество времени и сил – нужно лететь на самолете, потом проехать на внедорожниках, на квадроциклах, а затем идти пешком. Так еще в пути неведомые силы постоянно мешали команде. У активистов внезапно сломался руль квадроцикла, потом разорвался металл соединения с прицепом, лопались колеса, терялись телефоны…

Однако, что самое удивительное, каждая из этих проблема была решена каким-то волшебным способом. Все потерянные вещи находились нетронутыми, а при поломках на выручку всегда приходил тот, кто может помочь.

"Проблемы и трудности оперативно решались, будто кто-то невидимый нам помогал", – поделился впечатлениями художник.

К слову, недавно на перевале Дятлова провел ночь министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Высокопоставленный госслужащий сообщил, что условия в этом месте весьма экстремальные.