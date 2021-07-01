Курс рубля
- Почему Россия не откажется от доллара
- Доллар по 68: как российская валюта отреагирует на дорогую нефть и новые штаммы COVID-19
- Эксперт усомнился в полном отказе России от доллара и назвал причину
В МЧС предупредили жителей Подмосковья о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 1 июля, в области ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду.
Действие предупреждения распространяется до конца текущего дня, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Жителей Подмосковья попросили по возможности оставаться дома. Также не нужно находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.
Напомним, что за прошлый месяц в регионе выпало около 120% месячной нормы осадков.
Ответы Путина на "прямой линии" вызвали живую реакцию властей соседней страны
Ни продолжающаяся пандемия, ни никуда не девавшийся экономический кризис не способны остановить стремления россиян улучшить свои жилищные условия, а также неудержимой миграции из пустеющих регионов в Москву и другие крупные города