Жителей Подмосковья предупредили о грозе и сильных ливнях

Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 1 июля, в области ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду. 

Действие предупреждения распространяется до конца текущего дня, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Жителей Подмосковья попросили по возможности оставаться дома. Также не нужно находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Напомним, что за прошлый месяц в регионе выпало около 120% месячной нормы осадков.

Источник: ГУ МЧС по Московской области
Юлия МИХАЙЛОВА

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