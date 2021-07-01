Синоптики прогнозируют усиление ветра до 15 метров в секунду

В МЧС предупредили жителей Подмосковья о неблагоприятных погодных условиях. Сегодня, 1 июля, в области ожидаются ливень и гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду.

Действие предупреждения распространяется до конца текущего дня, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Жителей Подмосковья попросили по возможности оставаться дома. Также не нужно находиться вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций.

Напомним, что за прошлый месяц в регионе выпало около 120% месячной нормы осадков.