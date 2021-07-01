Страсти в шоу накалились до предела

Во время политических ток-шоу всегда "жарко" – гости передач, как правило, яростно отстаивают свою точку зрения и порой переходят даже на личности, что нередко вырастает в драки. Не обошлось без неприятного инцидента и в выпуске от 1 июля на "России 1". Ведущий "60 минут" выгнал из студии двух экспертов.

Ведущий программы Евгений Попов опубликовал в своем телеграм-канале видео, как политолог Андрей Сидорчик неожиданно очутился на другом крае студии, около журналиста Дмитрия Галкина и опрокинул на него стакан воды. Инцидент случился во время рекламы, поэтому зрители этого момента не увидели.

По словам ведущего, все случилось очень стремительно – другие гости даже не поняли, как так Галкин быстро стал мокрым, а главное – за что. Попову пришлось выгнать гостей из студии, а после выпуска ситуацию смогли прояснить.

Причиной конфликта, как оказалось, стало то, что Галкин назвал Сидорчика фашистом. По мнению Попова, политолог отреагировал слишком вспыльчиво, но адекватно.

Сейчас Попов ведет передачу один, без своей супруги Ольги Скабеевой. Пропажа телеведущей не на шутку напугала поклонников шоу. Однако, судя по всему, звезда телеканала просто отдыхает. Видимо, ведущим приходится уходить в отпуск по отдельности, чтобы шоу появлялось в эфире без перерывов.