Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

В столичной мэрии рассказали о разнице в доходах рестораторов после введения ограничительных мер

Выручка столичных ресторанов после решения о введении QR-кодов упала на 20%. По информации налоговой, предоставившей в мэрию данные о движении средств, в первые дни после решения об ограничениях разница составила в процентном отношении именно такой объем.

Сами рестораторы оценивали ранее собственные потери в 50 процентов и больше. Однако за первоначальный период после новых правил общий доход заведений общественного питания упал лишь на 20%. Информацией поделился со СМИ заместитель главы города Владимир Ефимов.

Как отметил чиновник, общая сумма дохода столичного общепита за 28 июня, в первый день действия новых мер, оказалась на уровне 641 миллиона рублей. Это на 23,6% ниже показателей недельной давности, который превысил 839 миллионов. А уже сутки спустя, 29 июня, размер выручки превысил 685 миллионов.

Схожие данные предоставили в "Тинькофф КоронаИндекс", где сообщили о падении общего дохода московских рестораторов на 19 процентов в сравнении с показателями от 21 июня. Средний чек при этом упал на 40 рублей.

Рестораторы ранее заявляли, что потери куда больше, даже с учетом разрешений на посещение летних веранд без новых правил. Представители общепита утверждали, что террасы пустовали, как и сами залы заведений. Из-за этого, сообщили в отрасли, выручка сократилась в городе на 50 процентов, а в ресторанах с верандами упала и вовсе на 95%.