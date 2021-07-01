Опасное заболевание поражает до 80% урожая

Почти каждый огородник сталкивался с проблемой черных помидоров. Совершенно здоровые плоды иногда стремительно чернеют. Этот недуг в большинстве случаев оказывается грибковым заболеванием. Среди его основных симптомов: коричневые или черные пятна; цветки и листья темнеют, потом засыхают и опадают; листья кустов блестят во время дождя, будто их обработали маслом, стебли покрываются темными пятнами.

Почернение плодов может вызвать плохая вентиляция в теплице, неправильная посадка растения, резкие скачки дневной и ночной температуры. Распространению грибка между растениями помогает пасмурная погода, избыток азота в почве или нехватка различных микроэлементов (калий, магний, йод, медь). Также не стоит сажать помидоры рядом с картофелем.

Как предотвратить почернение помидоров

Наиболее эффективным методом борьбы с черными плодами станет профилактика заболевания. Необходимо оперативно убирать зараженные плоды и стебли подальше от здоровых культур, желательно сжигать их как можно дальше от грядок. Семена перед посадкой нужно обработать специальными препаратами: например, хлоргексидином или зеленкой. Также необходимо произвести обработку листьев фунгицидом во время вегетации. Перед покупкой семян можно обратить внимание на их устойчивость к грибковым заболеванием, это указывается в описании к сорту.

Если вы уже собрали урожай помидоров и сомневаетесь, останется ли он естественного цвета, нагрейте ведро воды до температуры 60 градусов и положите туда плоды на 2-3 минуты. Потом просушите их. Эта мера поможет уничтожить примерно 70% враждебных микроорганизмов.

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